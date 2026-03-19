DE
FR

Fermeture de Vetropack
Le National ne veut pas d'un coup de pouce pour le verre recyclé suisse

Le National ne veut pas d'un coup de pouce en faveur de l'industrie du verre. Il a refusé une motion du sénateur vaudois Pierre-Yves Maillard.
Publié: il y a 18 minutes
1/2
Vetropack à St-Prex (VD), qui a fermé en juin 2024, était la dernière usine suisse à fabriquer des bouteilles en verre (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'industrie du verre en Suisse ne bénéficiera pas d'un coup de pouce de la Confédération. Le National a enterré jeudi par 126 voix contre 59 une motion du conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard (PS/VD) visant à soutenir le recyclage du verre.

Pour le Vaudois, la fermeture de Vetropack à St-Prex (VD) a mis un terme à la fabrication de bouteilles en verre en Suisse. Désormais, le verre usagé est recyclé à l'étranger et revient au prix de transports polluants. L'ancien conseiller d'Etat demandait des restrictions à l’utilisation de verre non-recyclé et de verre recyclé produit à l’étranger.

Mais pour la majorité de droite, cette motion arrive trop tard, puisque l'usine a définitivement fermé en 2024. En outre, elle s'oppose à des restrictions en matière de commerce. Le Conseil fédéral a également rappelé qu’il soutient déjà des initiatives visant à réutiliser les emballages en verre.

Economie circulaire remise en cause

La gauche a elle déploré le manque de soutien de la Confédération. Martine Docourt (PS/NE) a rappelé les avantages du réemploi des bouteilles; des projets sont en cours mais les conditions cadres pour encourager cette économie circulaire manquent. «Voulons-nous continuer à financer à hauteur de 33 millions de francs un système basé sur l'exportation avec un gain écologique limité», a-t-elle lancé.

A lire aussi
Le Parlement valide une taxe de transit à travers la Suisse
Jugée anticonstitutionnelle
Le Parlement valide une taxe controversée sur le transit à travers la Suisse
Le National refuse la poursuite du parachute pour l'électricité
La loi n'est pas prolongée
Le Conseil national refuse la poursuite du parachute pour l'électricité

En vain. Au Conseil des Etats, le texte avait passé en septembre dernier sur le fil, par 22 voix contre 21 et une abstention.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus