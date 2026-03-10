DE
FR

Rapt en France
Suisse séquestré en France: 12 personnes mises en examen

Un Suisse de 22 ans avait été enlevé en août 2025 en France pour une rançon en cryptomonnaie. 19 suspects sont désormais mis en examen, dont 3 en détention.
Publié: il y a 22 minutes
Un jeune Suisse, âgé de 22 ans, avait été enlevé dans un endroit et des circonstances qui n'ont pas été révélés. (image d'illustration)
Photo: AFP

Douze personnes ont été mises en examen la semaine dernière à Lyon dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'un jeune Suisse l'été dernier en France afin d'obtenir une rançon en cryptomonnaie, a indiqué la gendarmerie mardi dans un communiqué. Trois ont été placés en détention provisoire et les neuf autres sous contrôle judiciaire.

Au total ce sont 19 suspects qui ont été mis en examen dans ce dossier, après les sept premiers, dont un mineur de 17 ans, qui avaient été écroués cet été dans le cadre d'une enquête ouverte en août par le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon.

L'été dernier, un jeune Suisse, âgé de 22 ans, avait été enlevé dans un endroit et des circonstances qui n'ont pas été révélés. Il avait été ensuite séquestré du 28 au 31 août avant d'être libéré près de la gare de Valence (Drôme) lors d'une opération du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale.

«Malmené et blessé»

La gendarmerie avait été informée qu'un ressortissant suisse, disposant de liquidités en cryptomonnaie selon une source proche du dossier, était otage en France de ravisseurs exigeant «qu'une rançon leur soit versée en cryptomonnaie pour sa libération», avait souligné le parquet de Lyon.

Le jeune homme, domicilié dans le canton de Vaud, avait été «sérieusement malmené et blessé» durant sa captivité, avaient alors expliqué les policiers vaudois, le Ministère public du canton ayant également ouvert une enquête.

Ces douze nouvelles mises en examen font suite aux 18 interpellations réalisées lundi 2 mars en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhônes-Alpes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus