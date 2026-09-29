Un accident de randonnée dans le canton de Glaris a laissé une femme grièvement blessée à la tête. Elle a réclamé 370'000 francs à son cousin, mais le Tribunal fédéral l'a déboutée.

Pas de dommages et intérêts après une randonnée entre cousins qui a mal tourné

Pas de dommages et intérêts après une randonnée entre cousins qui a mal tourné

ATS Agence télégraphique suisse

Une randonnée entre cousins ne s'est pas bien terminée: une femme a été grièvement blessée à la tête après avoir été heurtée par une branche que son cousin avait voulu écarter du chemin. La femme a poursuivi son cousin pour obtenir des dommages et intérêts pour plus de 370'000 francs jusqu'au Tribunal fédéral, en vain.

Le groupe de cousins était de sortie en montagne dans le canton de Glaris. L'un des cousins s'est frayé un passage en écartant une branche du chemin. Cette branche a ensuite heurté à la tête la cousine qui le suivait.

Cette dernière a souffert de graves blessures à la tête. Elle a poursuivi son cousin devant les tribunaux glaronnais puis devant le Tribunal fédéral, exigeant que son cousin lui verse pour plus de 370'000 francs de dommages et intérêts, ainsi que 20'000 francs de frais d'avocats.

En vain: les juges de Mon Repos, dans un arrêt récent, ont confirmé le point de vue des juges cantonaux, qui ont retenu que le cousin n'était pas responsable du dommage car il n'a pas commis de faute. Il ne pouvait pas prévoir qu'en tirant sur la branche pour l'écarter, elle allait frapper sa cousine qui se trouvait plusieurs mètres derrière lui, ont retenu les juges.