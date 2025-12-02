Suite au cas de maltraitance animale à Ramiswil (SO), 80 organisations de protection des animaux interpellent Elisabeth Baume-Schneider. Elles demandent au DFI d'assumer ses responsabilités en matière de protection animale.

ATS Agence télégraphique suisse

Après le grave cas de maltraitance animale dans une ferme de Ramiswil (SO), quelque 80 organisations de protection des animaux adressent un appel urgent à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Dans une lettre ouverte, elles dénoncent un manque de transparence dans les processus de contrôle.

Ce cas de Ramiswil n’est pas isolé, écrivent mardi la Fondation pour l’animal en droit, l'organisation Quatre pattes et la Protection Suisse des animaux (PSA). D’autres affaires graves – Studen (BE), Boningen (SO), Hefenhofen (TG) ou Oftringen (AG) – montrent un déficit systémique dans l’application des lois. Les signataires demandent au Département fédéral de l'intérieur (DFI) d'assumer enfin ses responsabilités en matière de protection des animaux. Et d'ajouter que 77 autres organisations soutiennent la démarche.

La lettre critique le fait que les personnes ou organisations qui signalent des abus ne reçoivent généralement aucune information sur les suites données. Les autorités invoquent souvent le secret administratif et la protection des données, même lorsque «l'intérêt public» prime.

Renforcer la collaboration

Les organisations appellent donc à plus de transparence dans le processus de contrôle, à des rapports annuels obligatoires et publics sur l'état du contrôle dans chaque canton. Elles demandent aussi de revoir les pratiques de secret administratif, de renforcer les mécanismes de signalement ainsi que la collaboration avec les organisations spécialisées.

Début novembre, une exploitation d'élevage de dizaines de chevaux et de quelque 120 chiens avait été évacuée à Ramiswil par les autorités. Une centaine de chiens en mauvaise santé avaient dû être euthanasiés. Entre-temps, le gouvernement soleurois a fait ouvrir une enquête externe.