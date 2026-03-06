Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires. Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l'augmentation être effective dès 2028.
Cela doit permettre de mettre à disposition de l'armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables. Le ministre de la défense avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d'importantes critiques. Seul le Centre le soutenait.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Présenté par
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»