DE
FR

Projet maintenu
Martin Pfister veut toujours relever la TVA pour financer l'armée

Le Conseil fédéral persiste: la TVA augmentera de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. Une consultation est ouverte jusqu'en mai, avant une votation populaire prévue en été 2027.
Publié: il y a 12 minutes
Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai.
Photo: KEYSTONE

Malgré les critiques massives, le Conseil fédéral maintient son projet de relever la TVA de 0,8 point sur 10 ans pour financer l'armée. L'armée et la sécurité doivent ainsi bénéficier de 31 milliards de francs supplémentaires. Le projet a été mis en consultation vendredi jusqu'en mai. Une votation populaire devrait avoir lieu en été 2027 et l'augmentation être effective dès 2028.

Cela doit permettre de mettre à disposition de l'armée et des offices civils les moyens financiers nécessaires pour mieux protéger la population et le pays contre les menaces les plus probables. Le ministre de la défense avait présenté ce projet fin janvier. Il avait suscité d'importantes critiques. Seul le Centre le soutenait.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus