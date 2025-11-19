Le budget 2026 de la Confédération fait l'objet de vifs débats à la commission des finances du National. Priorité à l'armée et à l'assurance-chômage, avec des coupes dans l'aide au développement et l'administration. Le projet est adopté de justesse.

Feu vert de justesse pour le projet de budget 2026 de la Confédération

Feu vert de justesse pour le projet de budget 2026 de la Confédération

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse et le fonds pour l'assurance-chômage devraient recevoir plus d'argent en 2026. La commission des finances du National a présenté ses priorités avant le débat budgétaire de la session d'hiver. Le projet n'a été soutenu qu'à une courte majorité. La commission et ses sous-commissions ont discuté pendant 92 heures du budget 2026, a dit mercredi à Berne devant les médias la présidente de la commission Sarah Wyss (PS/BS). Lors du vote global, le projet a finalement été accepté de justesse, par 11 voix contre 8 et 6 abstentions.

Grâce à des recettes supplémentaires en provenance du canton de Genève, annoncées tardivement, le montant supplémentaire attendu pour la Confédération s'élève à 290 millions de francs. La commission des finances du Conseil des Etats a prévu plusieurs augmentations de lignes budgétaires, notamment dans l'agriculture.

Mais la majorité de la commission soeur du National a une autre idée. Elle souhaite inscrire ces 290 millions au budget 2026 au titre des prestations de la Confédération à l'assurance-chômage, supprimées en 2025. La décision est tombée par 15 voix contre 9. Il a semblé judicieux d'alimenter ce fonds, vu le contexte d'incertitudes économiques au niveau international, a précisé Jacques Nicolet (UDC/VD), vice-président de la commission.

Priorité à l'armée

Pour le reste, la majorité bourgeoise de la commission a décidé de donner la priorité budgétaire à l'armée. Elle propose, par 16 voix contre 9, d'augmenter les dépenses en matière d'armement de 50 millions de francs. Parallèlement, l'armée doit réduire ses dépenses de fonctionnement de 25 millions grâce à des gains d'efficacité ciblés.

Unanime, la commission des finances propose également une augmentation de 10 millions en faveur de l'Office fédéral de la cybersécurité. A l'inverse, la Direction du développement et de la coopération (DDC) devrait se voir amputer de 34,5 millions de francs, estime la majorité, dont une coupe de 28 millions pour les contributions à des organisations multilatérales.

La commission propose également de comptabiliser 130 millions de francs destinés à l'aide aux Ukrainiens au budget ordinaire et non extraordinaire. Indépendamment de cela, une coupe de 130 millions dans le budget de l’aide sociale aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés a été acceptée par 14 voix contre 11. Le nombre d’arrivées est plus bas qu'initialement prévu, selon la majorité.

Viticulture moins soutenue

D'autres postes budgétaires ont fait débat, comme une enveloppe supplémentaire de 10 millions de francs pour promouvoir le secteur viticole suisse, soutenue en commission des Etats. Celle du National l'a rejetée de justesse, avec la voix prépondérante de la présidente Sarah Wyss.

Par 14 voix contre 8 et 3 abstentions, elle veut aussi réduire de 6 millions de francs certaines aides accordées à Suisse Tourisme. La commission a également décidé par 13 voix contre 12 de réduire de 5,2 millions les dépenses de personnel du centre de compétence fédéral pour la recherche agricole Agroscope.

Plus globalement, la commission propose plusieurs réductions budgétaires au niveau des dépenses propres et en personnel de l'administration fédérale, dont une réduction de la compensation du renchérissement pour les fonctionnaires de 0,5 à 0,1%.

Feu vert aux trains

Parmi les sujets médiatisés, la commission, contrairement à sa consoeur des Etats, a décidé de soutenir les trains de nuit prévus vers Malmö. Elle a repoussé par 13 voix contre 11 une proposition de suppression des crédits de 10 millions de francs. Elle a aussi validé le deuxième supplément au budget 2025, avec un apport complémentaire de 100 millions au Fonds d'infrastructure ferroviaire.

Elle a par contre refusé de justesse de donner des moyens supplémentaires de 1,1 million de francs en faveur de Tox Info Suisse, le centre de compétence sur les intoxications, dont le financement reste précaire.

Scepticisme de tous bords

Le scepticisme provient de plusieurs bords politiques, et les résultats ont été très serrés sur de nombreux votes, a souligné Mme Wyss. Certains ne sont pas satisfaits de la nouvelle augmentation prévue en faveur de l'armée au détriment de l'aide au développement.

D'autres auraient préféré que les 290 millions de francs supplémentaires en provenance de Genève soient affectés à la réduction de la dette plutôt qu'à la caisse de chômage. Le budget proposé par la commission du National prévoit un solde structurel s’élevant à 138,7 millions de francs, contre 384,9 pour celle des Etats. Le Conseil fédéral a lui budgétisé 372 millions.