Après l’annonce mardi de nouvelles hausses des primes maladie, médecins, hôpitaux et assureurs réclament des mesures pour contenir les coûts: moins de bureaucratie, davantage de coordination et une planification hospitalière accélérée.

Les acteurs clés de la santé veulent des mesures

Les acteurs clés de la santé veulent des mesures

ATS Agence télégraphique suisse

En réaction aux hausses de primes maladie annoncées mardi, médecins, hôpitaux et assureurs réclament des mesures pour freiner la progression des coûts. La Fédération suisse des médecins (FMH) veut moins de bureaucratie, la faîtière des hôpitaux H+ demande de poursuivre la mise en réseau tandis que l'association d'assureurs prio.swiss exige d'accélérer la planification hospitalière.

Au lieu de créer de nouvelles réglementations, il faut mettre en œuvre avec soin les réformes déjà adoptées et en évaluer l'impact, écrit mardi la FMH. Les obligations «inutiles» en matière de bureaucratie privent les médecins d'un temps qu’ils pourraient consacrer à la prise en charge des patients.

L'association évoque l'introduction du nouveau tarif médical Tardoc début 2026 et le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires à partir de début 2028. La mise en œuvre de ces réformes nécessite du temps.

La hausse des primes annoncée mardi souligne l’importance de mettre en œuvre ces réformes avec soin, poursuit la FMH. Les coûts et la prise en charge doivent être considérés conjointement pour garantir le maintien d’un système de santé solide en Suisse.

Les économies ne suffisent pas

La faîtière H+ Vos hôpitaux prend «au sérieux cette charge supplémentaire qui pèse sur la population». Afin de freiner durablement la hausse des coûts, les économies à court terme ne suffisent pas et le système de santé doit être développé de manière conséquente, souligne-t-elle.

De nombreuses interventions, qui nécessitaient autrefois une hospitalisation de plusieurs jours, peuvent être effectuées aujourd’hui en ambulatoire. Les hôpitaux encouragent activement cette évolution, en dépit des tarifs trop bas en vigueur dans l’ambulatoire.

La transformation va bien au-delà: hôpitaux et cliniques unissent leurs offres, se spécialisent et collaborent avec les autres fournisseurs de prestations pour éviter les doublons. Mais des conditions-cadres politiques et financières doivent être créées pour soutenir cette transformation. Aujourd’hui, les coûts de nombreuses prestations ambulatoires ne sont notamment pas couverts.

Chantier prioritaire

Pour de nombreux ménages, cette nouvelle hausse représente une charge importante, renchérit prio.swiss. L'association des assureurs-maladie suisse demande d’accélérer la mise en place de planifications hospitalières communes et contraignantes entre les cantons.

Il s'agit d'un chantier prioritaire, écrit-elle. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a lancé un important projet visant à renforcer la spécialisation dans l’attribution des mandats de prestations. Mais les progrès dans les planifications hospitalières actuelles restent trop lents, selon prio.swiss.

Pour l'association, il faut aussi rapidement mettre en œuvre les réformes déjà décidées, notamment les rabais sur les médicaments générant les chiffres d’affaires les plus élevés. Elle demande en outre des mesures pour lutter contr les abus dans les soins prodigués par les proches aidants.