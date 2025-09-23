Les primes d'assurance maladie augmentent en moyenne de 4,4% en Suisse. Mais les différences cantonales sont considérables. Tour d'horizon de Blick.

Les coûts de la santé augmentent, tout comme les primes de l'assurance de base dans les cantons, sauf à Zoug. Photo: Keystone

Ulrich Rotzinger , Dominik Baumann et Priska Wallimann

Les primes d'assurance maladie sont un fardeau pour de nombreux ménages. Elles représentent une part importante de leur budget mensuel. Contrairement aux assurances complémentaires, par exemple pour les soins hospitaliers privés, l'assurance de base est obligatoire. Et le montant des primes varie considérablement d'un canton à l'autre.

Un coup d'œil sur la hausse des primes mensuelles moyennes, publiées mardi par la Confédération, montre que les assurés des cantons du Tessin, de Genève et de Bâle-Ville paieront vraiment cher. Au Tessin, la prime mensuelle moyenne pour toutes les classes d'âge augmente de 33,20 francs par personne, pour atteindre 501,50 francs. Une somme considérable lorsque l'on sait que la prime moyenne en Suisse s'élève à 393,30 francs. D'un autre côté, les assurés des cantons du Valais, de Thurgovie ou de Saint-Gall paient nettement moins que la moyenne nationale.

Zoug, un cas d'exception

Mais la palme des primes les moins chères revient à Zoug. Mais ce canton est un cas particulier: grâce à une action spéciale, les primes mensuelles à Zoug ont baissé de près de 46 francs pour l'année 2026, soit 15% au total. Cela est rendu possible par le fait que le canton prenne en charge 99% des coûts des traitements stationnaires pendant deux ans. Pour ce faire, Zoug utilise ses réserves financières.

La réduction drastique des primes dans ce canton a même une influence sur l'augmentation moyenne des primes dans toute la Suisse. Mais de façon limitée, car le canton ne représente que 1,5% de la population suisse.

Les cantons de Suisse centrale avantagés

Les assurés de Nidwald et d'Obwald peuvent également s'estimer heureux: les primes augmentent peu dans leur canton respectif. En Appenzell Rhodes-Intérieures, les assurés devront débourser en moyenne 270,70 francs par mois.

C'est la quatrième année consécutive que les primes maladie augmentent. Elles s'élèvent désormais en moyenne à 4720 francs annuels par personne. En 2022, cette valeur était encore de 3770 francs, soit 950 francs de moins! Les Zougois paient la prime la plus avantageuse avec 3248 francs. Au Tessin, les assurés doivent mettre la main au porte-monnaie en déboursant 6018 francs, soit presque le double.