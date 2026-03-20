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Pratiques commerciales déloyales
Washington ouvre une enquête: la Suisse sous pression

Les Etats-Unis ouvrent une enquête visant plusieurs pays, dont la Suisse, pour pratiques commerciales déloyales. Le Conseil fédéral examine ses options mais n’a pris aucune décision à ce stade.
Publié: 15:57 heures
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Dernière mise à jour: 16:28 heures
Le Conseil fédéral a examiné les implications des enquêtes américaines visant la Suisse, a fait savoir sa porte-parole Nicole Lamon.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a discuté vendredi des enquêtes menées par les Etats-Unis contre plusieurs pays dont la Suisse pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales. Le gouvernement a évoqué les options possibles pour la suite de la procédure.

Les discussions se sont basées sur une première analyse menée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Aucune décision n'a été prise, a indiqué vendredi la porte-parole du Conseil fédéral, Nicole Lamon, en marge d'une conférence de presse.

60 économies concernées

Les Etats-Unis ont ouvert les deux enquêtes en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce ("Trade Act") de 1974. Le Conseil fédéral a été informé par écrit par le représentant américain au commerce Jamieson Greer.

L'une des enquêtes porte sur les «surcapacités structurelles», avait annoncé Jamieson Greer le 11 mars. Il s'agit de déterminer si ces pratiques sont «inappropriées ou discriminatoires» et nuisent ainsi au commerce des Etats-Unis. Au total, 15 pays – dont la Chine, la Norvège, l'Inde, la Corée et le Japon – ainsi que l'Union européenne sont concernés par cette enquête.

La seconde enquête porte sur le travail forcé, avait indiqué l'autorité américaine la semaine dernière. Selon Jamieson Greer, les gouvernements ne parviennent pas à interdire l’accès à leur marché aux marchandises issues du travail forcé. L’enquête vise désormais à vérifier ce point. Au total, 60 économies sont concernées.

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