Le National a voté jeudi en faveur de la protection des mères adoptives contre le licenciement, par 112 voix contre 68. Un projet de loi sera élaboré pour aligner leurs droits sur ceux des mères biologiques.

La Suisse veut protéger les mères adoptives contre le licenciement

La Suisse veut protéger les mères adoptives contre le licenciement

ATS Agence télégraphique suisse

Les jeunes mères adoptives doivent aussi être protégées contre le licenciement. Après le Conseil des Etats, le National a accepté jeudi, par 112 voix contre 68, une initiative cantonale demandant d'appliquer le même droit pour les mères biologiques et adoptives.

Actuellement, la loi prévoit d'interdire un licenciement pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent un accouchement, peut-on lire dans le texte déposé par le canton du Tessin. Les mères adoptives ne bénéficient pas de ce droit.

Miser sur l'égalité

Or, les statistiques montrent que les adoptions sont en baisse au Tessin, probablement en raison des difficultés liées à la procédure d'adoption. Les conséquences professionnelles comptent parmi elles. Les mères biologiques et celles adoptives doivent donc être mises sur un pied d'égalité. Une partie du National, dont l'UDC, était contre.

Appliquer un tel droit à la mère et non au père adoptif créerait une nouvelle inégalité, selon elle. Cet argument n'a pas pris. Un projet de loi va être élaboré en commission.