Un retour raté
Nicols Rimoldi se fait refouler du PLR à l'unanimité

Nicolas Rimoldi, leader du mouvement complotiste «Mass-Voll», se voit refuser son adhésion au PLR à Illnau-Effretikon. Le comité local rejette unanimement sa demande, estimant que ses actions ne correspondent pas aux valeurs du parti.
Publié: il y a 33 minutes
Nicolas Rimoldi, leader du mouvement complotiste «Mass-Voll», se voit refuser son adhésion au PLR
Photo: keystone-sda.ch
Nicolas Rimoldi, le leader du mouvement complotiste et corona-sceptique alémanique «Mass-Voll», ne redeviendra pas membre du PLR. La section d'Illnau-Effretikon (ZH) a refusé sa demande d'adhésion. L'ancien jeune libéral-radical avait annoncé vouloir succéder à Thierry Burkart à la tête du PLR Suisse.

Le comité de la section locale a rejeté la demande d'adhésion de Nicolas Rimoldi à l'unanimité, car l'action politique de ce dernier ne correspond pas aux valeurs fondamentales du Parti libéral-radical d'Illnau-Effretikon, indique celle-ci jeudi.

Terriblement vexé

Le principal intéressé a confié sa déception à Keystone-ATS. «Le rejet de ma demande prouve que le PLR s'est éloigné complètement et irrémédiablement de ses valeurs libérales fondamentales», estime-t-il.

Avant de se brouiller avec le PLR durant la pandémie de Covid-19, Nicolas Rimoldi était vice-président des Jeunes libéraux-radicaux lucernois. Il a alors quitté le parti. L'organisation «Mass-Voll» (jeu de mots entre les termes «mesure pleine» et «mesuré») s'en est prise vertement aux mesures anti-pandémiques en faisant notamment circuler des théories du complot.

