Publié: il y a 58 minutes

Le président du conseil d'administration de Mass-voll, Nicolas Rimoldi, veut revenir au PLR. Il a déposé une demande d'adhésion au parti à Effretikon, sa ville natale zurichoise.

Nicolas Rimoldi veut revenir au PLR et devenir chef du parti dans la foulée

Nicolas Rimoldi veut revenir au PLR et devenir chef du parti dans la foulée

1/4 Le patron de Mass-voll, Nicolas Rimoldi, veut revenir au PLR. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

Le patron de Mass-voll, Nicolas Rimoldi, veut revenir au parti libéral radical (PLR). Selon la «NZZ», il a déposé une demande d'adhésion auprès de la section locale de sa ville natale, Effretikon (ZH).

Pour rappel, Nicolas Rimoldi n'est plus membre du parti depuis qu'il s'est disputé avec les libéraux-radicaux en 2021. «Le PLR n'est plus un parti libéral», avait-il écrit avant son départ. Le soutien du PLR pour l'extension de l'obligation du certificat Covid l'avait rendu vert de rage.

«Moins orthodoxe»

Nicolas Rimoldi veut maintenant se réconcilier avec son ancien parti, car selon lui, il est toujours très attaché au PLR. Il s'est entièrement consacré au parti pendant huit ans et veut à présent partager son expérience.

Il estime que les réseaux sociaux du PLR ont grand besoin de ses compétences, car ils sont «restés bloqués en 2010». Le PLR traîne une image de costards cravates et Nicolas Rimoldi affirme qu'il doit donc devenir «moins orthodoxe et plus moderne». Il ajoute qu'il veut aider à remettre le PLR «sur la voie du libéralisme».

La présidence du parti

Ce désir de réconciliation est-il réciproque? Nicolas Rimoldi s'est fixé un objectif ambitieux: succéder au président sortant du parti, Thierry Burkart.

Pour arriver à ses fins, Nicolas Rimoldi devra d'abord être admis comme membre de la section locale. «Le comité directeur décidera de l'admission des nouveaux membres lors de sa prochaine réunion», explique Stefan Fässler, président de la section locale du parti. La prochaine réunion aura lieu le 3 septembre, après la date limite d'inscription au bureau national du parti. Nicolas Rimoldi espère à présent que le parti accélérera la procédure. Mais même s'il était admis, ses chances d'être élu à l'assemblée nationale des délégués sont proches de zéro.