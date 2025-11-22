DE
Chaise musicale à Berne
Pour Lisa Mazzone, un fauteuil PLR doit disparaitre au profit des Vert-e-s

Dans une interview accordée au «Temps», Lisa Mazzone revendique un siège au Conseil Fédéral pour son parti. Pour la présidente des Verts, l'un des deux fauteuils PLR, un parti qu'elle estime surreprésenté, doit revenir à son groupe.
Publié: 06:34 heures
Lisa Mazzone a exprimé des positions tranchées dans l'entretien accordé au Temps.
Photo: PETER KLAUNZER
ATS Agence télégraphique suisse

Dans un entretien accordé au «Temps», Lisa Mazzone estime que les Verts doivent obtenir un siège au Conseil fédéral. La présidente du parti juge le PLR surreprésenté et affirme que l’un de ses deux sièges devrait revenir à la formation écologiste. Dans les colonnes du journal romand, la Genevoise exprime des positions fortes sur divers dossiers de la politique nationale et internationale. En voici un petit florilège.

Pour Lisa Mazzone, la répartition actuelle des sièges du Conseil fédéral (CF) est le fruit du «cartel du pouvoir» et ne reflète pas la volonté du peuple. «Aucun parti gouvernemental n’a intérêt à ce qu’il y ait du changement. Les Verts se situent à 10%, Le Centre et le PLR vers 14% et cela donne zéro, un et deux sièges. La soi-disant formule magique n’a plus aucun sens!», estime la seule présidente de parti romande. «Aujourd’hui, le PLR est clairement surreprésenté et c’est là qu’il y a un équilibrage à faire», juge celle qui a esquivé la question du Temps sur candidature personnelle pour un strapontin au CF.

La Suisse aux bottes de Trump

Le passage de 39% à 15% des droits de douane imposés par l'administation Trump ne satisfait pas Lisa Mazzone. «Pour certains secteurs, c’est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on avait mis en place le chômage partiel: pour garantir aux personnes qui sont concernées une sécurité financière pour vingt-quatre mois. Ça aurait dû laisser le temps au Conseil fédéral de mener une vraie négociation.

Or, le gouvernement s’est jeté aux pieds de Donald Trump en répondant à ses desiderata. Et revient avec un deal qui dessert la Suisse, une sorte d’accord empoisonné», juge la Genevoise avant d'enchaîner: «Sans oublier les 200 milliards de promesses d’investissements (ndlr: faites par des entrepreneurs privées) aux Etats-Unis, qui signifient nécessairement des délocalisations: biffer des emplois pour les transférer outre-Atlantique».

«Une décision de la Cour suprême des Etats-Unis doit tomber prochainement. De nombreux commentaires estiment qu’il est fort probable que ces frais de douane soient tout simplement annulés. On voit bien que notre précipitation sert davantage Trump que nous», insiste-t-elle.

La présidente des Verts déplore un déséquilibre entre les dépenses prônées par la droite pour la Défense et les économies envisagées dans le Social: «On vit une période où une droite réactionnaire se lance dans une course à l’armement, avec une vision des années 1980. La Suisse est entourée de pays amis, et sa sécurité dépend de l’Europe. Sur le plan militaire, l’Europe est largement supérieure à la Russie», éclaire-t-elle. «Croire que l’enjeu pour notre sécurité, c’est de défendre notre frontière avec des chars et des lance-mines, c’est ne rien comprendre à la situation sécuritaire actuelle», juge Lisa Mazzone.

