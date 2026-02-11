Un Zurichois devra répondre au Tribunal de district de Bülach pour trafic de chiots. Entre 2020 et 2021, il a importé illégalement 23 chiens, falsifié leur origine et maltraité plusieurs d’entre eux.

Un homme de 33 ans inculpé pour un trafic illégal de chiots

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse âgé de 33 ans est mis en accusation pour avoir importé illégalement des chiots en Suisse et en avoir fait le commerce dans le canton de Zurich. Le Ministère public l'a inculpé d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de maltraitances d'animaux.

Le prévenu est accusé d'avoir transporté des chiots d'Europe du sud-est en Suisse pour les y vendre en indiquant faussement que les jeunes canidés étaient suisses, indique le Ministère public zurichois mercredi. Il devra répondre de ses actes devant le Tribunal de district de Bülach (ZH). L'autorité d'enquête réclame contre lui une peine de prison avec sursis, und peine pécuniaire avec sursis, et une amende.

Entre fin 2020 et début janvier 2021, l'homme domicilié dans le canton de Zurich a tenté de vendre 23 chiots sur Internet. Il n'a pas seulement falsifié la provenance des chiens, mais a aussi trompé les acheteurs sur leur valeur marchande réelle, écrit le Ministère public.

Des acheteurs crédules

Lors de l'entrée des chiots en Suisse, le prévenu a fait de fausses déclarations aux douaniers. En outre, il a entretenu et alimenté les chiots de manière insuffisante durant leur transport et à son domicile zurichois. Ces mauvais traitements ont entraîné de problèmes de santé chez plusieurs d'entre eux.

L'importation illégale de chiens constitue un problème de plus en plus important dans l'Union européenne et en Suisse, indique la police cantonale zurichoise. Le «boom» des animaux de compagnie et la crédulité des acheteurs facilitent la tâche des trafiquants criminels qui réalisent souvent des marges financières importantes en ligne sur la base de fausses indications.