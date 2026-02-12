Six «chasseurs de pédophiles» ont été arrêtés par la police

La police cantonale de Zurich a arrêté six jeunes hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir attiré, en tant que prétendus «chasseurs de pédophiles», d'autres hommes lors de rendez-vous, puis de les avoir passés à tabac et volés. Les trois actes de violence ont été commis à Embrach.
Après une enquête approfondie, la police cantonale de Zurich a arrêté mardi cinq suspects, selon un communiqué publié jeudi soir. Un autre suspect était déjà en détention préventive. Les six accusés sont âgés de 14 à 18 ans et sont originaires de Suisse, du Kosovo, d'Italie, d'Allemagne et d'Irak.
Le 29 novembre, des inconnus avaient attiré à Embrach un Suisse alors âgé de 21 ans sous prétexte d'un rendez-vous avec une fille prétendument mineure. Là, l'homme a été agressé et blessé à coups de poings et de pieds à la tête et au corps.
Des auteurs connus de la police
Début décembre, puis une nouvelle fois début janvier, deux cas similaires se sont produits à Embrach. Un Afghan de 18 ans et un autre de 20 ans ont été agressés, blessés et volés. Selon la police, il s'agirait à chaque fois du même groupe d'auteurs.