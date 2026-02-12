Six jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans ont été arrêtés par la police zurichoise. Ils sont accusés d'avoir attiré des hommes à Embrach sous de faux prétextes avant de les agresser et de les voler entre novembre et janvier.

Six «chasseurs de pédophiles» ont été arrêtés par la police

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale de Zurich a arrêté six jeunes hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir attiré, en tant que prétendus «chasseurs de pédophiles», d'autres hommes lors de rendez-vous, puis de les avoir passés à tabac et volés. Les trois actes de violence ont été commis à Embrach.

Après une enquête approfondie, la police cantonale de Zurich a arrêté mardi cinq suspects, selon un communiqué publié jeudi soir. Un autre suspect était déjà en détention préventive. Les six accusés sont âgés de 14 à 18 ans et sont originaires de Suisse, du Kosovo, d'Italie, d'Allemagne et d'Irak.

Le 29 novembre, des inconnus avaient attiré à Embrach un Suisse alors âgé de 21 ans sous prétexte d'un rendez-vous avec une fille prétendument mineure. Là, l'homme a été agressé et blessé à coups de poings et de pieds à la tête et au corps.

Des auteurs connus de la police

Début décembre, puis une nouvelle fois début janvier, deux cas similaires se sont produits à Embrach. Un Afghan de 18 ans et un autre de 20 ans ont été agressés, blessés et volés. Selon la police, il s'agirait à chaque fois du même groupe d'auteurs.