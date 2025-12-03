DE
Drame à Dietikon
Le plongeur de la police décédé a été emporté par le courant

Un plongeur de la police zurichoise est décédé dans la Limmat à Dietikon, piégé par de forts courants. L'enquête du Ministère public a conclu à un accident, sans intervention de tiers. C'est le premier accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise depuis 1979.
Publié: il y a 52 minutes
Un plongeur de l'armee suisse dans le lac de Neuchatel sur la place de tir de Forel, le 30 mars 2021. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
L'accident mortel d'un plongeur de la police cantonale zurichoise, fin septembre, dans la Limmat à Dietikon (ZH) est dû à des courants qui ont entraîné et coincé le malheureux dans un passage serré, à six mètres de profondeur. Le Ministère public a classé son enquête.

Les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice de l'intervention de tiers dans la mort du plongeur, indique à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public zurichois. Il confirme l'information révélée mercredi par le Tages Anzeiger.

Le plongeur âgé de 44 ans a été happé, en pleine opération de recherches, par des courants qui l'ont entraîné et coincé dans un petit passage du canal d'une centrale électrique. Il n'a pas pu s'en libérer en raison des forts courants. Les tentatives de sauvetage de ses collègues ont aussi échoué. Ces derniers n'ont pu que le repêcher sans vie. Il s'agit du premier accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise depuis 1979.

Un passant avait alerté la police après avoir vu une personne appeler à l'aide dans la rivière avant de disparaître sous l'eau. Les plongeurs de la police cantonale ont alors été dépêchés sur place pour effectuer des recherches dans le canal de la centrale électrique. L'accident mortel du plongeur est survenu à ce moment. La personne recherchée, une femme de 67 ans, a été repêchée morte une semaine plus tard près d'une autre centrale électrique située en aval, à Wettingen (AG).

