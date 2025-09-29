Un plongeur de la police cantonale zurichoise est décédé lors d'une opération de recherche dans la Limmat dimanche. L'agent participait à une intervention suite au signalement d'une noyade près de la centrale électrique de Dietikon. Une enquête est en cours.

Un plongeur de la police zurichoise décède en pleine plongée

Un plongeur de la police zurichoise décède en pleine plongée

Lors d'une opération de recherche dans la Limmat, un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel. (Image symbolique) Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Un plongeur de la police cantonale zurichoise a été victime d'un accident mortel en service dimanche après-midi dans la Limmat. L'agent de 44 ans participait à une opération de recherche à hauteur de la centrale électrique de Dietikon après le signalement d'une noyade.

Une enquête du parquet devra déterminer la cause exacte de l’accident de plongée, indique lundi la police cantonale zurichoise. La dernière fois qu’un membre de la police cantonale est mort en service remonte à 1979, précise le communiqué.

Vaste opération de secours

Dimanche vers 13h15, un passant a signalé au centre d’intervention de la police avoir vu une personne se noyer dans l’eau du canal devant la centrale de Dietikon. Une seconde alerte a signalé une personne dans l'eau un peu plus en aval, à Oetwil.

Une vaste opération de secours a été déployée: outre un ratissage par hélicoptère et en bateau de la Limmat, une opération de plongée dans le canal a été décidée, au cours de laquelle le tragique accident est survenu. Les recherches de la personne signalée sont, elles, restées vaines et se poursuivent lundi.