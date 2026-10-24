A 83 ans et sans permis, elle s'encastre dans un rond-point à Soleure

ATS Agence télégraphique suisse
Une automobiliste de 83 ans s'est retrouvée coincée au milieu d'un rond-point vendredi à Däniken (SO). Il s'est avéré qu'elle n'était pas en possession d'un permis de conduire valable.
L'octogénaire a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle voulait sortir du rond-point et s'est retrouvée bloquée sur l'îlot central, a indiqué samedi la police cantonale soleuroise. Elle n'a pas été blessée.
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