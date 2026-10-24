Une femme de 83 ans, sans permis valable, a bloqué un rond-point vendredi à Däniken (SO). L'octogénaire a perdu le contrôle et s'est immobilisée sur l'îlot central.

A 83 ans et sans permis, elle s'encastre dans un rond-point à Soleure

A 83 ans et sans permis, elle s'encastre dans un rond-point à Soleure

Plus de peur que de mal

ATS Agence télégraphique suisse

Une automobiliste de 83 ans s'est retrouvée coincée au milieu d'un rond-point vendredi à Däniken (SO). Il s'est avéré qu'elle n'était pas en possession d'un permis de conduire valable.

L'octogénaire a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle voulait sortir du rond-point et s'est retrouvée bloquée sur l'îlot central, a indiqué samedi la police cantonale soleuroise. Elle n'a pas été blessée.