La Journée des malades 2026, célébrée ce dimanche en Suisse, met l'accent sur l'autonomie et le soutien social. Le président de la Confédération Guy Parmelin appelle chacun à faire preuve de solidarité.

Pour la journée des malades, Parmelin appelle à ne laisser «personne seul»

La Journée des malades, ce dimanche, est placée sous la devise «autodéterminés et impliqués» pour son édition 2026. Les organisateurs et le président de la Confédération soulignent l'importance du soutien des proches pour surmonter un problème de santé.

Dans une version écrite de son discours, le président de la Confédération souligne que chacun a le droit de choisir comment il souhaite gérer une période de maladie et ses conséquences. «Cette autonomie est une valeur centrale de notre société», déclare Guy Parmelin.

Or, «il arrive souvent que des patients ou leurs proches soient confrontés à des moments d’impuissance face au système de santé», reconnaît-il. Des situations «où l'on a décidé pour vous, et non avec vous», poursuit le Vaudois

Echange proné

Face à ces expériences, les initiateurs de la Journée des malades incitent les patients à échanger au sein de groupes d'entraide. Ils permettent de disposer d'informations sur les traitements et de pouvoir ensuite se prononcer sur ceux-ci de manière autonome.

Leur communiqué encourage par ailleurs à s'investir dans sa vie sociale lors des périodes de bonne santé, «de s'impliquer et de ne pas se concentrer uniquement sur le travail». Ceci pour pouvoir compter son réseau amical en cas de maladie.

En évoquant la douleur mais aussi la solidarité qui s'est exprimée après le drame de Crans-Montana, Guy Parmelin termine son discours en lançant cet appel: «Soyons attentifs. Allons les uns vers les autres. Ne laissons personne seul. L’autonomie donne de la dignité. Etre intégré donne de la force. Si nous rendons ces deux choses possibles – dans nos familles, chez nos voisins, dans notre société –, alors nous offrons plus qu'une simple aide. Nous offrons de l'humanité.»

Plusieurs événements prévus

Plusieurs événements sont prévus dans le cadre de cette Journée des malades, dont des concerts, la remise de cadeaux dans les hôpitaux et les EMS, ainsi que des services religieux.

Cette journée est devenue célèbre après le fameux «Rire c'est bon pour la santé» prononcé par Johann Schneider-Ammann lors de son allocution en 2016, lorsqu'il était président de la Confédération. Sa formule et les images de sa prestation avaient amusé les médias bien au-delà des frontières suisses.