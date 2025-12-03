L'inflation en Suisse stagne à 0% en novembre, annonce l'Office fédéral de la statistique. Un taux plus bas que ses voisins: 2,2% dans la zone euro à la même période.

L'inflation en Suisse a stagné en novembre, à 0% (contre 0,1% en octobre) sous l'effet notamment d'un recul des prix pétroliers, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS), à l'approche de la réunion trimestrielle de la banque centrale.

Les prix des produits fabriqués en Suisse se sont accrus de 0,4% par rapport au mois de novembre 2024, tandis que les prix des produits importés ont chuté de 1,3%, indique l'OFS dans un communiqué.

Les prix des produits pétroliers se sont inscrits en baisse de 2,4% sur un an, selon ses relevés, les prix de l'énergie et des carburants reculant de 4,8%. L'inflation pour le mois écoulé s'inscrit dans le bas des attentes des économistes interrogés par l'agence suisse AWP. Leurs prévisions oscillaient entre 0% et 0,2%.

Inflation faible en Suisse

En variation mensuelle, les prix à la consommation ont fléchi de 0,2% par rapport au mois d'octobre, l'indice des prix à la consommation s'établissant à 107 points, sur fond de diminution des prix dans l'hôtellerie et forfaits de voyages internationaux ainsi que des voitures neuves et de certains légumes.

Les loyers et prix du mazout ainsi que ceux des transports aériens ont en revanche augmenté par rapport au mois précédent. La banque nationale suisse (BNS) doit publier sa décision trimestrielle de politique le 11 décembre. Elle se trouve dans une position différente de nombreuses autres banques centrales, l'inflation étant faible en Suisse.

Par comparaison, l'inflation dans la zone euro se situait à 2,2% en novembre, selon une première estimation d'Eurostat. Plusieurs économistes ont récemment dit s'attendre à ce que la BNS laisse son taux directeur inchangé, à 0%.

Augmentation attendue en 2026

Dans une étude publiée mardi, les économistes de la banque Raiffeisen ont dit escompter une légère remontée de l'inflation en 2026, pour passer d'environ 0,2% à 0,5% en moyenne annuelle, selon leurs estimations, ce qui signifie que l'évolution des prix devrait aller dans le «dans le sens souhaité par la BNS» qui n'a donc «guère besoin d'agir», d'après eux.

Mardi, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui publiait des prévisions économiques pour plusieurs pays, a dit s'attendre à une légère remontée de l'inflation en Suisse en 2026 et 2027 qui devrait néanmoins rester, selon elle, «bien ancrée» dans la fourchette de 0% à 2% visée par la banque centrale.