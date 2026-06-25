DE
FR

Piégés dans des algues
Des milliers de poissons périssent dans un lac grison

Des pêcheurs ont trouvé jeudi des milliers de jeunes poissons morts sur 800 mètres du lac de Sufers, dans les Grisons. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes de cette hécatombe.
Publié: 17:06 heures
Les jeunes poissons étaient pris au piège dans un tapis vert d'algues de rivière.
Photo: Police cantonale grisonne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des pêcheurs ont découvert, jeudi matin, des milliers de jeunes poissons morts sur les bords du lac à barrage de Sufers, dans les Grisons. Ces derniers étaient répartis sur une distance de 800 mètres.

Les jeunes poissons, parmi lesquels des truites de rivière, des truites arc-en-ciel, des chabots, des loches et des vairons, étaient pris au piège dans un tapis vert d'algues de rivière. Cette plante aquatique pousse naturellement dans le lac de Sufers, indiquent les autorités grisonnes.

La police cantonale a ouvert une enquête, en collaboration avec le Service de la pêche et le Service de l'environnement, pour établir les causes de la mort des poissons. Ils vérifieront aussi si la production d'électricité du barrage est en cause.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus