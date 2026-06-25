Des milliers de poissons périssent dans un lac grison

ATS Agence télégraphique suisse
Des pêcheurs ont découvert, jeudi matin, des milliers de jeunes poissons morts sur les bords du lac à barrage de Sufers, dans les Grisons. Ces derniers étaient répartis sur une distance de 800 mètres.
Les jeunes poissons, parmi lesquels des truites de rivière, des truites arc-en-ciel, des chabots, des loches et des vairons, étaient pris au piège dans un tapis vert d'algues de rivière. Cette plante aquatique pousse naturellement dans le lac de Sufers, indiquent les autorités grisonnes.
La police cantonale a ouvert une enquête, en collaboration avec le Service de la pêche et le Service de l'environnement, pour établir les causes de la mort des poissons. Ils vérifieront aussi si la production d'électricité du barrage est en cause.
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