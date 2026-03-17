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Quatre fois plus lourde
Le CERN découvre une nouvelle particule inédite!

Une nouvelle particule de structure similaire à un proton a été découverte au CERN. Quatre fois plus lourde que celui-ci, elle est constituée de deux quarks charme et d'un quark down, a affirmé mardi l'organisation.
Publié: 11:43 heures
La nouvelle particule a été découverte dans le cadre de la collaboration liée au grand collisionneur de hadrons au CERN (archives).
Photo: LAURENT GILLIERON
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ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle particule, quatre fois plus lourde qu'un proton, a été découverte au CERN. Composée de deux quarks charme et d'un quark down, elle ouvre de nouvelles perspectives pour la physique des particules.

Cette trouvaille dans le cadre de la collaboration LHCb au grand collisionneur de hadrons aidera à mieux comprendre comment la force forte relie les protons, les neutrons et les autres particules composites. Les quarks sont des constituants fondamentaux de la matière qui se déclinent en six saveurs: up, down, charme, étrange, top et bottom.

Habituellement, ils s'assemblent par groupes de deux pour constituer des mésons ou de trois pour des baryons. Contrairement au proton, ceux-ci sont instables et éphémères. Ainsi, ils sont difficiles à observer. «C'est la première particule identifiée depuis les travaux d'amélioration du détecteur LHCb» achevés en 2023, ajoute le porte-parole du LHCb, Vincenzo Vagnoni. Et seulement la seconde fois qu'un baryon de deux quarks lourds a été observé.

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