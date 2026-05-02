DE
FR

Une concurrence féroce
Le risque de pénurie de carburant est «très élevé» en Suisse

La Suisse fait face à un risque «très élevé» de pénurie de carburant, alerte Florence Schurch de Suissenégoce. Le pétrole pourrait atteindre 150 dollars le baril, aggravant une situation énergétique déjà tendue.
Publié: il y a 47 minutes
La Suisse fait face à un risque «très élevé» de pénurie de carburant, alerte Florence Schurch de Suissenégoce.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le risque de pénurie de carburant est «très élevé» en Suisse, estime la secrétaire générale de Suissenégoce, la faîtière des négociants de matières premières. Selon elle, il n'est pas exclu que le baril de pétrole atteigne 150 dollars.

A lire aussi
La Suisse a des atouts pour éviter la pénurie de pétrole
Même si les prix montent
La Suisse a des atouts pour éviter la pénurie de pétrole
Ces secteurs sont directement touchés par la guerre en Iran
Hausse des prix en Suisse
Ces produits phares touchés de plein fouet par la guerre en Iran

«Pour être franche, on est en train d'entrer dans une situation compliquée», explique Florence Schurch dans un entretien avec la Tribune de Genève et 24 heures. Dès le mois de mars, la faîtière annonçait «qu'à partir de ce mois de mai, les réserves stratégiques allaient être épuisées dans certains pays, tels que les Philippines, le Vietnam, le Bangladesh. Aujourd'hui, on y est», dit-elle.

Selon elle, la situation est également «sérieuse» pour le gaz, dont les réserves se constituent en été. «Or, la raffinerie bombardée au Qatar ne sera pas reconstruite d'ici là», relève Florence Schurch. En outre, le prix de la nourriture va fortement augmenter. Ce qui impactera toutefois moins la Suisse que d'autres pays.

«Une concurrence féroce»

Et la responsable de rappeler que les réserves de gaz suisses sont stockées en Allemagne et en France. «Mais avec l'expérience du Covid, on sait qu'en période de crise, on risque de ne plus avoir d'amis. On l'a vu avec nos masques bloqués en Allemagne au temps du Covid», note-t-elle. La Suisse n'a également qu'une seule raffinerie de pétrole, qui alimente 20% du pays.

Toutefois, «il y a des chances que pour protéger sa population, la Suisse soit prête à payer plus cher son approvisionnement énergétique». Les pays les plus riches paieront le prix fort pour assurer leur approvisionnement. «Dès que l'énergie se raréfie, la concurrence devient féroce», souligne Florence Schurch.

Le pétrole a bondi jeudi à plus de 125 dollars le baril, après qu'un responsable américain a indiqué que la Maison Blanche envisageait de poursuivre son blocus des ports iraniens «pendant des mois si nécessaire». Pour Mme Schurch, un tel prix a un impact différent s'il reste à un tel niveau durant 24 heures ou plusieurs mois. Reste qu'«aujourd'hui, tout est possible, on peut s'attendre à ce que le prix grimpe jusqu'à 150 dollars. Il n'y a pas de 'ligne magique' à partir de laquelle la machine se grippe. La demande dépend de la perception qu'ont les acteurs de la durée du conflit», dit-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus