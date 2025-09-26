L'augmentation des coûts de la santé pèse de plus en plus sur les familles et les retraités. Avec sa pétition, le «Beobachter» demande plus de transparence, ainsi que la participation des payeurs de primes aux négociations.

1/5 La ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, a annoncé que les primes d'assurance maladie pour 2026 augmenteront en moyenne de 4,4%. Photo: keystone-sda.ch

La rédaction du «Beobachter»

Cela semble presque une norme: année après année, les coûts de la santé augmentent – et avec eux, les primes d’assurance maladie. Il n’en va pas autrement cet automne. Mardi, la ministre de la Santé socialiste Elisabeth Baume-Schneider a présenté les derniers chiffres: en 2026, les primes augmenteront en moyenne de 4,4%.

Au cours des 25 dernières années, les primes d’assurance maladie ont plus que doublé. De plus en plus de familles, de familles monoparentales et de retraités peinent à suivre cette hausse constante.

«Nous voulons avoir notre mot à dire!»

La rédaction du «Beobachter», appartenant comme Blick à Ringier Médias Suisse, ne veut pas se contenter d'observer cette situation. Elle lance désormais la pétition «Assez de la hausse des primes – nous avons notre mot à dire!». Celle-ci demande que les assurés puissent participer aux négociations sur les prix et les tarifs à l’avenir.

Pendant douze mois, le «Beobachter» a étudié en détail l’évolution du système de santé et mis en lumière ses problèmes structurels. Leur conclusion: le manque de transparence et de droit de regard des assurés est criant.

Les assurés exclus des décisions

Aujourd’hui, les prix et les tarifs sont décidés à huis clos, entre les caisses maladie, les hôpitaux et les associations de médecins. Mais ceux qui doivent régler la facture – les payeurs de primes – n’ont aucune voix au chapitre.

Plus de participation, plus de pression

«Celui qui paie doit aussi participer aux décisions», affirme Dominique Strebel, rédacteur en chef du «Beobachter». Selon lui, représenter les assurés à la table des négociations est indispensable pour trouver des solutions équitables et durables. Une plus grande participation garantit à la fois transparence et pression pour maîtriser efficacement la hausse des coûts.

Le «Beobachter» appelle chacun à soutenir la pétition en ligne. Chaque signature envoie un signal clair aux politiques et aux partenaires tarifaires: «Nous ne nous laisserons plus exclure. Ensemble, nous nous engageons pour plus d’équité, plus de transparence et un système de santé accessible à tous».