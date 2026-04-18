DE
FR

«Pas de Suisse à 10 millions!»
Le président vert'libéral met en garde contre «l'initiative du chaos»

Jürg Grossen, président des Vert'libéraux, alerte sur l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Selon lui, limiter la population suisse provoquerait un chaos dans le secteur de la santé. Il s'est exprimé samedi à Zoug.
Publié: 13:27 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Le président des Vert'libéraux s'oppose à l'initiative de l'UDC.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président des Vert'libéraux (PVL), Jürg Grossen, met en garde contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Sans main-d'oeuvre étrangère, le secteur de la santé risque de ne plus fonctionner, a-t-il déclaré samedi devant les délégués à Zoug.

Jürg Grossen a rappelé la pénurie dangereuse du personnel soignant et de médecins. Il estime qu'un oui à «l'initiative pour la durabilité» qui veut plafonner la population suisse à 10 millions d'habitants d’ici 2050 risque d'entraîner le chaos.

Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte ainsi que sur une modification de la loi sur le service civil. Le second vise à rendre plus difficile le passage de l'armée au service civil. Les délégués doivent donner leur recommandation de vote. Ils débattront également du régime pour les exportations d'armes qui a été récemment assoupli par le Parlement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus