Pas de rente mensuelle
Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

L'Eurodreams n'a pas trouvé preneur lundi. La Loterie romande annonce que personne n'a deviné les six numéros et le numéro «dream».
Pas de rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans au tirage de lundi (photo d'illustration).
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 8, 22, 23, 31, 39 et 40, ainsi que le numéro «dream» 4, a indiqué la Loterie romande.

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

