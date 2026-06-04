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Ecarté par le PS
Un poids lourd du Parti socialiste claque la porte

Daniel Jositsch, conseiller aux États zurichois, quitte le Parti socialiste. Il a annoncé sa décision le 4 juin, une semaine après avoir été écarté pour un quatrième mandat en 2027 à la Chambre des cantons.
Publié: 14:35 heures
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Dernière mise à jour: 14:53 heures
Daniel Jositsch a annoncé sa décision ce jeudi 4 juin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé jeudi aux médias, une semaine après sa non-désignation par sa section cantonale à une candidature pour un quatrième mandat à la Chambre des cantons en 2027.

«A 61 ans, on pourrait très bien faire autre chose», a admis le sénateur qui dit toutefois avoir reçu de nombreux soutiens depuis une semaine, l'incitant à rester conseiller aux Etats et à se représenter aux élections fédérales d'octobre 2027. «J'aime être conseiller aux Etats et je souhaite donc le rester et me présenter pour un nouveau mandat.»

Il y a une semaine, les délégués du PS zurichois ont refusé de nommer Daniel Jositsch pour une nouvelle législature. «Je n'en veux pas au parti et c'est son bon droit», a-t-il déclaré aux journalistes à Zurich, tout en soulignant: «On ne veut plus de l'aile socio-libérale au PS. J'ai donc décidé de quitter le parti avec effet immédiat, ainsi que son groupe parlementaire.»

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