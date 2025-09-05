Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Publié: il y a 18 minutes

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'envole pour les Etats-Unis à la surprise générale. Les discussions concernent les droits de douane. Unbe offre a été élaborée.

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis»

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis»

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis. (Photo d'archives) Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a confirmé vendredi ce déplacement surprise à Keystone-ATS. Le DEFR a fait cette déclaration après que Guy Parmelin a annulé à la dernière minute sa participation prévue vendredi à la réunion de l'association faîtière Economiesuisse. Le conseiller fédéral vaudois aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025».

Le Département de l'économie de Parmelin (DEFR) a également confirmé cette information à Blick. Ce déplacement est lié aux droits de douane à l'exportation imposés à la Suisse par le président américain Donald Trump. Des discussions au niveau ministériel sont prévues à cet effet.

Offre élaborée

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a confirmé Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-SDA. Guy Parmelin mène des discussions sur cette offre.

Le déplacement du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question des droits de douane. Cassis n'a pas commenté l'itinéraire exact du voyage de Parmelin.