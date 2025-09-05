Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'envole pour les Etats-Unis à la surprise générale. Les discussions concernent les droits de douane.

Guy Parmelin s'est rendu en urgence aux Etats-Unis pour les droits de douane

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis. (Photo d'archives) Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Il doit y avoir des entretiens au niveau ministériel, ont indiqué vendredi ses services, sans donner de précisions sur ce voyage dans l'immédiat.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a confirmé vendredi ce déplacement surprise à Keystone-ATS. Le DEFR a fait cette déclaration après que Guy Parmelin a annulé à la dernière minute sa participation prévue vendredi à la réunion de l'association faîtière Economiesuisse. Le conseiller fédéral vaudois aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025».

Le Département de l'économie de Parmelin (DEFR) a également confirmé cette information à Blick. Ce déplacement est lié aux droits de douane à l'exportation imposés à la Suisse par le président américain Donald Trump. Des discussions au niveau ministériel sont prévues à cet effet.