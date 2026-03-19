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Malgré la controverse
Le Conseil des Etats veut continuer d'élargir le tir du loup

Le Conseil des Etats a validé une motion de Fabio Regazzi pour abattre les loups dépassant un seuil en Suisse. La population a explosé, atteignant plus de 300 individus, suscitant des tensions avec les éleveurs.
Publié: il y a 40 minutes
Fabio Regazzi a déposé une motion pour abattre davantage de loups, lorsque la population dépasse un certain seuil.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les loups devraient pouvoir être abattus lorsque leur population atteint un certain seuil en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion de Fabio Regazzi (Centre/TI) en ce sens, élargissant encore davantage le tir du loup.

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La population de loups a connu une croissance exponentielle ces dernières années, passant d'une dizaine en 2010 à plus de 300 aujourd'hui, répartis en plus de 30 meutes, a déclaré le motionnaire. Les conséquences sur les élevages de montagne et sur la population sont de plus en plus graves. Les loups doivent donc être tirés si leur nombre dépasse un certain seuil. Ce sans formalité administrative. Le Conseil fédéral était favorable au texte. Le dossier part au Conseil national.

Près de 90 autorisations de tirs

Les autorités ont autorisé l'abattage de 89 loups entre 2025 et 2026. Les organisations de protection de la nature et le canton de Vaud ont questionné l'efficacité de ces tirs.

Ceux-ci n'ont pas semblé avoir d'effets visibles sur les attaques de bétail, qui avait déjà diminué avant la période d'abattage. Les cantons sont autorisés à abattre des loups avec l'accord de la Confédération pendant la phase de régulation.

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