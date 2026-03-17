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Origine inconnue
Un loup percuté et tué par un train dans le canton de Soleure

Un loup a été percuté et tué par un train samedi à Biberist, dans le canton de Soleure. L'origine de ce mâle adulte reste inconnue, bien que les premières observations aient indiqué un animal ressemblant à un chien.
Publié: il y a 50 minutes
Un loup a été tué samedi par un train à Biberist. Son origine reste inconnue selon les autorités de Soleure.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un loup a été percuté et tué par un train samedi à Biberist, dans le canton de Soleure. L'origine de ce mâle adulte est pour l'heure inconnue.

Le garde-chasse appelé sur les lieux samedi matin n'a pu que constater la mort de l'animal, indiquent mardi les autorités soleuroises. Le premier rapport faisait état d’une bête ressemblant à un chien mais plus grande percutée par un train.

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La dépouille de l'animal a été transférée lundi à l'Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage de l'Université de Berne, pour des analyses génétiques approfondies. La provenance de ce loup est indéterminée: selon un monitoring datant de février, la Suisse compte actuellement 43 meutes.

Dans le canton de Soleure, ce sont surtout des loups solitaires qui se déplacent sporadiquement à la recherche d'un nouvel habitat. Ces prédateurs suivent fréquemment les routes et voies ferroviaires pour circuler à travers les zones habitées.

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