Un loup a été percuté et tué par un train samedi à Biberist, dans le canton de Soleure. L'origine de ce mâle adulte reste inconnue, bien que les premières observations aient indiqué un animal ressemblant à un chien.

Un loup percuté et tué par un train dans le canton de Soleure

Un loup percuté et tué par un train dans le canton de Soleure

ATS Agence télégraphique suisse

Un loup a été percuté et tué par un train samedi à Biberist, dans le canton de Soleure. L'origine de ce mâle adulte est pour l'heure inconnue.

Le garde-chasse appelé sur les lieux samedi matin n'a pu que constater la mort de l'animal, indiquent mardi les autorités soleuroises. Le premier rapport faisait état d’une bête ressemblant à un chien mais plus grande percutée par un train.

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La dépouille de l'animal a été transférée lundi à l'Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage de l'Université de Berne, pour des analyses génétiques approfondies. La provenance de ce loup est indéterminée: selon un monitoring datant de février, la Suisse compte actuellement 43 meutes.

Dans le canton de Soleure, ce sont surtout des loups solitaires qui se déplacent sporadiquement à la recherche d'un nouvel habitat. Ces prédateurs suivent fréquemment les routes et voies ferroviaires pour circuler à travers les zones habitées.