Un ado meurt électrocuté en montant sur un train de marchandise

Ralph Donghi

C'est un terrible drame qui s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi à la gare de marchandises de Langenthal, dans le canton de Berne. Deux adolescents sont montés sur un wagon de fret à l’arrêt. En quelques instants, un garçon de 14 ans a été frappé par des arcs électriques. Grièvement blessé, il n’a pu être que retrouvé sans vie. Son camarade s’en est sorti avec des blessures légères.

Selon les informations de Blick, la victime est Adon T.*, un élève originaire de la région de Langenthal. «C’est horrible», confie son frère aîné Kiros T., entouré de proches et d’amis. «Nous allons tous très mal.»

Des avertissements pourtant visibles partout

Ce soir-là, Adon était sorti en ville avec des amis, poursuit son frère. A un moment donné, les jeunes sont arrivés à la gare de marchandises. Bien qu'il y ait partout sur le site des panneaux d'avertissement indiquant le danger de mort en cas de contact avec les lignes électriques, Adon T. et son copain sont montés sur un train de marchandises.

«C'était un type très curieux», explique son frère. «A cet âge-là, les mauvaises décisions peuvent être fatales.» Selon lui, son frère aurait voulu se faire photographier sur le train. «Et puis, ce terrible accident s’est produit.»

Aucune chance face aux 15'000 volts

La ligne électrique de 15'000 volts suspendue au-dessus du convoi ne lui a laissé aucune chance. La détonation, peu après 2h20, a été entendue jusque dans le voisinage. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais pour Adon T., il était déjà trop tard. «J'ai encore pu dire au revoir à mon frère», raconte Kiros T. «C'était très triste. On l'a à peine reconnu.»

Le jeune homme ne formule aucun reproche et laisse l’enquête suivre son cours. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages et images rendent hommage à Adon T. Il sera enterré en Erythrée, son pays d’origine, précise son frère.

Un danger régulièrement rappelé

Dans les gares suisses, il arrive régulièrement que des jeunes montent dans les trains ou s'approchent d'une ligne à haute tension. Il n'est même pas nécessaire de les toucher pour être en danger, le simple fait d'être à proximité suffit. Les CFF et la police mettent régulièrement en garde contre ces dangers.

L'année dernière, à Goldau (SZ), un jeune de 17 ans a grimpé sur un train – il a survécu. Un an plus tôt, un jeune de 14 ans s'était blessé en faisant de même à La Punt-Chamues-ch (GR). En 2012, en Argovie, Raphael Abt est décédé à 16 ans après avoir été électrocuté sur un train. Ses parents avaient alors appelé à la prudence.

Un message que Kiros T. relaie aujourd’hui à son tour: «Nous avons tous une responsabilité. Les jeunes, bien sûr, mais aussi les parents et la société.»

* Noms modifiés