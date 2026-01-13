DE
Un autre jeune blessé
Un Bernois de 14 ans meurt électrocuté en grimpant sur un train

Un adolescent de 14 ans est mort électrocuté dans la nuit du 12 au 13 janvier à Langenthal dans le canton de Berne, après avoir grimpé sur un train à l'arrêt. Un autre jeune, légèrement blessé, a été hospitalisé.
Publié: 18:30 heures
Un adolescent est décédé à Langenthal en grimpant sur un train. (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi à la gare des marchandises de Langenthal, dans le canton de Berne. Selon les premières conclusions, il a grimpé sur un train de marchandises à l'arrêt et aurait été électrocuté.

Il a été retrouvé mort, ont annoncé mardi soir le Ministère public régional de l'Emmental-Haute-Argovie et la police cantonale bernoise. La victime est un ressortissant érythréen qui vivait dans le canton de Berne.

Un autre adolescent était également présent lors de l'accident et a été légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital par ambulance. La police cantonale bernoise mène actuellement une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

