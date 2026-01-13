Un adolescent de 14 ans est mort électrocuté dans la nuit du 12 au 13 janvier à Langenthal dans le canton de Berne, après avoir grimpé sur un train à l'arrêt. Un autre jeune, légèrement blessé, a été hospitalisé.

Un Bernois de 14 ans meurt électrocuté en grimpant sur un train

ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 14 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi à la gare des marchandises de Langenthal, dans le canton de Berne. Selon les premières conclusions, il a grimpé sur un train de marchandises à l'arrêt et aurait été électrocuté.

Il a été retrouvé mort, ont annoncé mardi soir le Ministère public régional de l'Emmental-Haute-Argovie et la police cantonale bernoise. La victime est un ressortissant érythréen qui vivait dans le canton de Berne.

Un autre adolescent était également présent lors de l'accident et a été légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital par ambulance. La police cantonale bernoise mène actuellement une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.