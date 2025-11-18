L'année 2025 fructueuse pour les agriculteurs suisses

Le revenu net des agriculteurs suisses devrait augmenter de 16,6% en 2025, atteignant 3,2 milliards de francs. L'Union suisse des paysans appelle à préserver les intérêts des familles paysannes face aux mesures d'économie fédérales.

Les agriculteurs devraient gagner un meilleur salaire. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les agriculteurs suisses peuvent placer certains espoirs dans l'année 2025. Ils devraient générer une valeur ajoutée brute de 5 milliards de francs, soit 9,6% de plus qu'en 2024, ce qui devrait leur assurer un revenu net plus élevé que la moyenne des années précédentes.

Ces premières estimations, publiées mardi, proviennent des comptes économiques de l'agriculture de l'Office fédéral de la statistique (OFS). La valeur de la production a augmenté de 4,1% pour atteindre 12,5 milliards de francs, tandis que les coûts de production sont stables.

En matière de production végétale, la valeur de la production a augmenté de 8,3% par rapport à 2024 pour atteindre 4,4 milliards de francs. Les conditions ont été favorables cet été, car le mois de juillet a été frais et humide entre les deux vagues de chaleur en juin et en août.

La production animale a également augmenté d'environ 2,1% par rapport à l'année précédente. Sa valeur devrait s'élever à 6,2 milliards de francs. Les prix des gros bovins et des veaux ont augmenté, car la demande d'animaux de boucherie était supérieure à l'offre.

Augmentation du revenu net

Pour 2025, l'agriculture devrait ainsi afficher un revenu net estimé à 3,2 milliards de francs. Selon l'OFS, cela représente près de 11% de plus que la moyenne des cinq dernières années. Par rapport à l'année précédente, le revenu net des agriculteurs devrait augmenter de 16,6% cette année.

Dans un communiqué publié mardi, l'Union suisse des paysans (USP) a demandé que les mesures d'économie visant à assainir les finances fédérales ne se fassent pas au détriment des familles paysannes.