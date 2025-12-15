La transformation du système d’approvisionnement énergétique doit être fortement accélérée. Pour atteindre les objectifs fixés pour 2035 et 2050, la Suisse devra doubler le développement des énergies renouvelables.

La transformation du système énergétique suisse est trop lente

ATS Agence télégraphique suisse

L'avertissement émane lundi du septième rapport de monitoring publié par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). En 2024, la production électrique issue des énergies renouvelables (sans compter la force hydraulique) était de 8301 gigawattheures (GWh), soit 10,9 % de la production nette totale.

Un objectif de 35'000 GWh pour 2035 est ancré dans la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité reposant sur des énergies renouvelables. Le rapport explique que pour parvenir à ce but, il faudra un accroissement moyen d'environ 2400 (GWh).

Concernant la production hydroélectrique, l'OFEV table sur un accroissement moyen de 91 GWh par pour atteindre l'objectif fixé de 37'900 GWh. Quant à la consommation par personne, elle devra diminuer de 2,2% par an pour être dans les clous. À titre de comparaison: ces dix dernières années, le recul moyen était d’environ 1,9% par an.

La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit des objectifs plus stricts en matière de production et de consommations indigènes. La production d’énergie en hiver est érigée en priorité, afin à garantir un approvisionnement en électricité tout au long de l’année.