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Sinistre à Sarnen
Un détenu succombe à ses blessures après l'incendie de sa cellule

Un détenu de 47 ans est décédé des suites de l'incendie de sa cellule lundi à Sarnen, a annoncé le Ministère public obwaldien. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.
Publié: il y a 15 minutes
Un détenu de 47 ans est décédé après l’incendie de sa cellule à Sarnen.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le détenu grièvement blessé lundi dans l'incendie de sa cellule à Sarnen a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les pompiers avaient pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. L'homme âgé de 47 ans est décédé, indique mercredi le Ministère public obwaldien. Le feu s'était déclaré lundi après-midi dans la prison attenante au bâtiment de la police.

Le montant exact des dommages n'a pas encore été chiffré. Une enquête est en cours pour établir la cause de l'incendie.

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