ATS Agence télégraphique suisse
Le détenu grièvement blessé lundi dans l'incendie de sa cellule à Sarnen a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les pompiers avaient pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. L'homme âgé de 47 ans est décédé, indique mercredi le Ministère public obwaldien. Le feu s'était déclaré lundi après-midi dans la prison attenante au bâtiment de la police.
Le montant exact des dommages n'a pas encore été chiffré. Une enquête est en cours pour établir la cause de l'incendie.
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