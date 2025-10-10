DE
Les Suisses favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires

Un sondage révèle que 56% des Suisses sont favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Cette majorité soutient le projet du Conseil fédéral visant à lever l'interdiction en vigueur depuis 2017.
Publié: il y a 38 minutes
ATS Agence télégraphique suisse

Une majorité d'électeurs suisses souhaitent à nouveau autoriser la construction de nouvelles centrales nucléaires. Ce sont les conclusions d'un récent sondage commandé par «20 Minuten» et Tamedia.

L'enquête de l'institut Leewas, publiée vendredi, montre que 56% des sondés se sont prononcés en faveur du projet du Conseil fédéral, contre 42% de contre. Deux pour cent n'ont pas donné d'indication.

Après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, la Suisse avait décidé en 2011 de sortir progressivement de l'énergie nucléaire. En 2017, le peuple s'est prononcé majoritairement en faveur de la sortie du nucléaire et la construction de nouvelles centrales est depuis interdite.

Menace de référendum

Le ministre de l'énergie Albert Rösti a toutefois annoncé fin août 2024 vouloir supprimer cette interdiction dans la loi. Près d'une année plus tard, le Conseil fédéral a adopté le message correspondant à l'attention des Chambres fédérales.

Selon le Conseil fédéral, la modification de la loi doit faire office de contre-projet indirect à l'initiative populaire «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)». Les Verts ont déjà annoncé qu'ils lanceraient un référendum si le projet devait obtenir une majorité au Parlement.

Le sondage en ligne se base sur les données de 14'775 personnes. Il a été réalisé les 16 et 17 septembre. L'institut Leewas a ensuite pondéré les réponses de manière à ce que les résultats soient représentatifs de l'ensemble du corps électoral. La marge d'erreur statistique est de +/- deux points de pourcentage.

