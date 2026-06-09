Le Conseil national débattra lundi de la levée de l'interdiction des nouvelles centrales nucléaires en Suisse. L'UDC et le PLR espèrent convaincre le Centre pour faire avancer ce projet controversé.

Le Conseil national prolonge le grand débat sur le nucléaire

Le Conseil national prolonge le grand débat sur le nucléaire

ATS Agence télégraphique suisse

Le débat au Conseil national pour lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse se poursuivra lundi prochain. Le thème est très controversé. L'UDC et le PLR ont besoin du soutien du Centre pour ce projet.

Les élus débattent du contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au black-out)». Les deux textes souhaitent rouvrir la porte à l'atome, en tablant sur de nouvelles technologies plus sûres. Le Conseil des Etats s'est déjà prononcé en faveur du contre-projet en mars dernier.

Le débat, entamé lundi après-midi, n'a pas pu se terminer mardi faute de temps. Une petite centaine d'élus ont demandé à s'exprimer à la tribune. Sans compter que plusieurs propositions de minorités ont été déposées pour amender la révision de loi. Le président du National, Pierre-André Page (UDC/FR), a donc annoncé une prolongation des discussions lundi prochain. Il reste encore une quinzaine d'orateurs. Le conseiller fédéral en charge du dossier Albert Rösti doit aussi prendre la parole.

Revenir sur 2017

Lors du débat à la Chambre des cantons, les partisans d'une relance du nucléaire en Suisse ont mis en avant la nécessité de garantir à long terme la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Suisse. Les opposants craignent eux que cela prétérite le tournant vers les énergies renouvelables.

La sortie du nucléaire avait été initiée sous l'impulsion de l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011. En 2017, le peuple avait accepté à plus de 58% la Stratégie énergétique 2050 qui comporte l'interdiction de construire de nouvelles centrales tout en maintenant celles en activité.