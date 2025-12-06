DE
FR

«On perd un ami sincère»
L'ex-vice-président de Novartis Hans-Jörg Rudloff est décédé

L'ancien vice-président de Novartis Hans-Jörg Rudloff est décédé à l'âge de 85 ans. L'entreprise d'investissement TBG AG lui rend hommage.
Publié: il y a 28 minutes
Hans-Jorg Rudloff (à dr.) avait notamment rencontré Vladimir Poutine en octobre 2006.
Photo: Vladimir Rodionov
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien vice-président de Novartis Hans-Jörg Rudloff est décédé le 1er décembre à l'âge de 85 ans, comme l'indique notamment un avis de décès publié dans la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ).

A lire aussi
Le groupe suisse Novartis va élargir ses activités en Caroline du Nord, aux Etats-Unis
Trump se frotte les mains
Le géant de la pharma Novartis veut créer 700 emplois aux USA
Stupeur chez Novartis: «On nous a dit qu'aucun poste n'était menacé»
Les syndicats trompés?
Stupeur chez Novartis! «On nous a dit qu'aucun poste n'était menacé»

Hans-Jörg Rudloff était considéré comme l'un des architectes du marché international des euro-obligations. Il a marqué de son empreinte la banque d'investissement de Credit Suisse First Boston pendant de nombreuses années et a ensuite été président du conseil d'administration de la banque d'investissement du groupe britannique Barclays. En 2003, il a été l'un des cofondateurs du groupe de gestion de fortune indépendant Marcuard Heritage à Zurich, dont il a parfois assuré la présidence.

Dans l'avis de décès publié par la NZZ, l'entreprise d'investissement TBG AG a rendu hommage à Hans-Jörg Rudloff en tant que membre de longue date du conseil d'administration, qui a marqué le développement de l'entreprise pendant plus de trois décennies avec «clairvoyance, intégrité et engagement». «On perd un conseiller apprécié et un ami sincère dont on honore la mémoire», peut-on lire dans l'avis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus