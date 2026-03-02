Nouvelle avancée dans les accords avec l'UE L'accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

Le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé lundi à Bruxelles le paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne, qui doit consolider et renforcer les relations entre les deux parties.