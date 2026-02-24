DE
FR

Nouveau paquet d'accords
L'UE est prête à signer encore une fois avec la Suisse

Les Etats membres de l'UE souhaitent renforcer leurs liens avec la Suisse. Mardi, le Conseil de l'UE a approuvé un paquet d'accords avec Berne, soutenu par la présidence chypriote.
Publié: 11:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
La ministre chypriote adjointe aux Affaires européennes Marilena Raouna.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert mardi à la signature d'un paquet d'accords avec Berne. La prochaine étape devrait avoir lieu en mars, selon le Conseil de l'UE.

Cette décision est une «étape logique pour renforcer nos relations de longue date», a déclaré Marilena Raouna, vice-ministre chypriote des Affaires européennes, dans un communiqué du Conseil. Les accords reflètent l'engagement à œuvrer pour une «Union plus forte et plus autonome» qui reste ouverte au monde.

Mardi, les ministres des Affaires européennes des 27 Etats membres de l'UE se sont réunis à Bruxelles dans le cadre du Conseil des affaires générales. La réunion était présidée par Mme Raouna, son pays assurant actuellement la présidence du Conseil de l'UE.



