Au menu de ce lundi 10 novembre: les nouvelle règles pour les ressortissants de l'UE, la stratégie contre la drogue de Lausanne, les projets «non conformes» du DDPS, l'accord sur les programme de l'UE et l'incendie au glacier 3000.

La Suisse devra assouplir ses règles envers les ressortissants européens. Photo: AFP via Getty Images

Nouvelle semaine, nouvelles actus. Pour bien débuter ce lundi 10 novembre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un tour d'horizon des news suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti!

1 La Suisse devra assouplir ses règles pour les migrants de l'UE

Dans le cadre des nouveaux accords avec l’UE, la Suisse devra se montrer plus conciliante envers les migrants de l’UE bénéficiant de l’aide sociale, rapportent les titres Tamedia alémaniques. Des experts mandatés par la Confédération estiment que 690'000 ressortissants européens pourraient, après l’adoption des nouvelles règles de libre circulation des personnes, demander un droit de séjour permanent en Suisse. Pour y avoir droit, ces personnes devront avoir travaillé cinq ans dans le pays. Même sans connaissance de l’allemand, du français ou de l’italien, elles pourraient alors obtenir un droit de résidence à durée illimitée. Les journaux précisent que ce statut profiterait surtout aux personnes à bas revenus ou à risque de chômage ou de dépendance à l’aide sociale. Si les accords entrent en vigueur, la Confédération s’attend à 3000 à 4000 nouveaux cas d’aide sociale par an.

2 Drogue: Lausanne serre la vis dans ses salles de consommation

Lausanne doit présenter mardi sa nouvelle stratégie contre les méfaits de la drogue au centre-ville. L’arrivée du crack a aggravé la situation, poussant la Ville à envisager de restreindre l’accès à ses deux espaces de consommation sécurisés (ECS) aux seuls résidents vaudois rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». A l’exception de Genève, tous les cantons et toutes les villes de Suisse hébergeant des ECS en ont déjà restreint l’accès. Environ 300 passages sont enregistrés chaque jour, dont 30% sont le fait de non-Vaudois. La Fondation ABS, qui gère les ECS, craint une atteinte à sa mission, tandis que syndicats et acteurs de terrain dénoncent une politique d’exclusion. Des élus lausannois, de droite et de gauche, défendent eux l’introduction de critères d’accès. Ils y voient une nécessité pour soulager Lausanne, seule commune vaudoise dotée de tels espaces.

3 Retards et surcoûts: le DDPS sous pression

Retards, surcoûts: le Département fédéral de la défense (DDPS) a été sous le feu des critiques l'année passée et ces derniers mois concernant sa gestion. Il fait le point lundi sur ses projets principaux d'importance critique et présentera en conférence de presse un rapport qui conclut que deux projets sont encore «non conformes à la planification». Il expliquera encore sa décision d'externaliser la gestion des risques et de la qualité concernant ses principaux projets.

4 Berne signe avec l’UE pour réintégrer Horizon et Erasmus+

Le conseiller fédéral Guy Parmelin et la commissaire européenne Ekaterina Zaharieva signeront lundi à Berne l'accord sur les programmes de l'UE. Cet accord, qui fait partie du paquet Suisse-UE, dont la consultation vient de se terminer, pourra ainsi être appliqué de manière anticipée et provisoire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Cela permettra à la Suisse d'être associée à Horizon Europe, au programme Euratom et au programme Digital Europe. La voie sera ouverte aussi pour une participation à ITER, à Erasmus+ et à EU4Health.

5 Ouverture du procès de l'incendie au Glacier 3000

Lundi s'ouvre à Vevey le procès de la restauratrice accusée d'avoir causé un incendie par négligence au restaurant Botta à Glacier 3000 aux Diablerets. Selon l'acte d'accusation, c'est l'empilage d'un réchaud à fondue non éteint qui a causé le sinistre. La prévenue, présumée innocente, est mise en cause pour ne pas s'être préoccupée de la formation du personnel à la manipulation de dix nouveaux réchauds.