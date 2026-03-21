Entrée en vigueur en 1876, la loi fédérale sur les forêts devait permettre d'assurer la durabilité des ressources en bois et permettre un reboisement. Si aujourd'hui les effets du texte sont visibles sur la forêt suisse, de nouveaux défis ont fait leur apparition.

ATS Agence télégraphique suisse

Adoptée en 1876, la loi sur les forêts visait à préserver les ressources. Si ses effets sont visibles, de nouveaux défis menacent aujourd’hui les forêts. «Les forêts se portent mieux qu'il y a 150 ans grâce à cette loi», explique à Keystone-ATS le porte-parole de ForêtSuisse Benno Schmid. Toutefois, «les forêts souffrent désormais face au changement climatique et doivent composer avec la présence importante de ravageurs», explique M. Schmid.

Le Rapport forestier de l'OFEV parle d'ailleurs d'une forêt suisse qui n'a «jamais été autant sous pression». Pour y faire face, les experts proposent notamment la promotion d’essences adaptées au climat futur. A l'occasion de la journée internationale des forêts samedi, ForêtSuisse a rappelé que «si la production de biens matériels et les prestations de services dégagent un léger bénéfice, la gestion forestière en général et la récolte de bois en particulier restent déficitaires».