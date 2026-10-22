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Médiation libyenne
Une otage suisse libérée après 18 mois de captivité au Niger

Claudia Abbt, Suissesse de 69 ans, et Eva Gretzmacher, Autrichienne de 76 ans, ont retrouvé la liberté. Elles ont passé 18 mois de captivité au Niger.
Publié: il y a 5 minutes
Le général Khalifa Haftar a aidé à la libération des otages.
Photo: imago images/Xinhua
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux ressortissantes européennes, une Suissesse et une Autrichienne, enlevées au Niger il y a plus d'un an, ont été libérées et sont arrivées à Benghazi, dans l'est de la Libye, a annoncé une chaîne locale dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Deux otages, une Suissesse et une Autrichienne, ont été libérées après un an et demi de détention au Niger et sont arrivées à Benghazi grâce à l'intervention du commandant en chef adjoint», Saddam Haftar, a annoncé la chaîne libyenne al-Masar. «Le Commandant en chef adjoint, lieutenant-général Saddam Khalifa Haftar, est intervenu dans les efforts pour les libérer, en réponse aux appels de leurs familles», a ajouté al-Masar sur la plateforme X.

Efforts libyens

Dans une vidéo diffusée par la chaîne de télévision al-Masar, basée dans l'est, les deux femmes sont apparues fatiguées et, assises sous un portrait du maréchal Haftar, se sont exprimées en français pour remercier leurs libérateurs.

«Je m'appelle Claudia Abbt. Je suis d'origine suisse. J'ai 69 ans. J'ai été prise en otage (il y a) une année et six mois. Maintenant je suis contente d'être libre et je remercie le maréchal Khalifa Haftar et son fils le général Saddam Haftar pour tout ce qu'ils ont fait pour me libérer».

«Je m'appelle Eva Gretzmacher, je suis Autrichienne, j'ai 76 ans. Je remercie du fond de mon coeur le maréchal Khalifa Haftar et son fils Saddam qui nous a libérées. Une année et neuf mois en otage», a-t-elle déclaré.

La Libye est minée par les divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 et deux exécutifs s'y disputent le pouvoir: celui dirigé par Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un autre dans l'Est, contrôlé par le puissant maréchal Khalifa Haftar et son clan.

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