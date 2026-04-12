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En descendant du Pilate
Nidwald: un jeune de 18 ans grièvement blessé dans une avalanche

Un jeune randonneur a été enseveli par une avalanche samedi sur le Pilate, dans le canton de Nidwald. Grièvement blessé, il a été sauvé grâce à l’intervention rapide d’un chien d’avalanche.
Publié: il y a 51 minutes
La victime, âgée de 18 ans, faisait partie d'un groupe de cinq personnes.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de 18 ans a été emporté par une avalanche samedi alors qu'il descendait le Pilate, dans le canton de Nidwald. Il a été grièvement blessé. Les secours ont retrouvé la victime à l'aide d'un chien d'avalanche.

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L'accident s'est produit peu avant 15 heures dans un «passage délicat» de la descente, a indiqué la police cantonale de Nidwald dans un communiqué dimanche. La victime faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui s'était formé peu avant pour effectuer la descente ensemble. La victime, grièvement blessée et ensevelie sous la neige, a été héliportée vers un hôpital.

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