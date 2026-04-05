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Emportés sur 200 mètres
Deux alpinistes gravement blessés après une avalanche dans le canton d'Uri

Une avalanche a grièvement blessé deux alpinistes italiens samedi sur le Fleckistock (UR). Emportés sur 200 mètres, ils ont été héliportés vers l’hôpital. Le pronostic vital de l’un est engagé.
Publié: 05.04.2026 à 15:56 heures
L'avalanche s'est produite en pleine ascension du Fleckistock (UR). (Image d'illustration)
Photo: À? Hans-Peter Huber/Schapowalow
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux alpinistes ont été grièvement blessés samedi après-midi après avoir été emportés par une avalanche dans le canton d'Uri. Les deux Italiens ont été héliportés vers un hôpital. Un troisième a pu se mettre en sécurité.

L'accident s'est produit samedi peu avant 15 heures lors de la traversée d'un couloir sur le Fleckistock, ont indiqué dimanche les autorités d'Uri. Les trois hommes étaient en pleine ascension lorsqu'une plaque de neige s'est détachée. Les deux alpinistes de tête ont été emportés sur environ 200 mètres.

Ils ont été récupérés par les équipes du secours alpin et la Rega, puis transportés par hélicoptère vers un hôpital. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Une enquête a été ouverte.

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