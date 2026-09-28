Swiss propose désormais gratuitement l'Internet haut débit à bord de ses vols grâce au réseau Starlink d'Elon Musk. Le coup d'envoi sera donné ce lundi par un Airbus A320neo sur le vol Zurich-Thessalonique. L'ensemble de la flotte devrait être équipé d'ici 2029.

Swiss équipe sa flotte avec l'Internet propulsé par Starlink

Swiss équipe sa flotte avec l'Internet propulsé par Starlink

ATS Agence télégraphique suisse

Les passagers de Swiss peuvent désormais surfer avec l'Internet à haut débit au-dessus des nuages. La compagnie aérienne a mis en service son premier appareil équipé avec la technologie Starlink, qui sera progressivement intégrée à toute la flotte d'ici fin 2029.

Un Airbus A320neo équipé du nouvel internet à haut débit propulsé par Starlink est en service régulier depuis lundi, indique le transporteur à la croix blanche. L’appareil, baptisé «Iseltwald», effectue son premier vol au départ de Zurich vers Thessalonique (GR).

La filiale helvétique du groupe allemand Lufthansa prévoit ensuite d'équiper trois autres appareils de la famille Airbus A320 avec une connexion internet par satellite. La technologie doit être introduite dans tout le groupe Lufthansa.

Lufthansa fait partie des premières compagnies aériennes au monde à proposer Starlink. Ce dernier est un service de l'entreprise SpaceX du milliardaire américain Elon Musk, qui a installé plus de 9000 satellites pour cette offre.

Pas d’appels vidéo à bord

L’accès à Internet est gratuit pour les passagers de toutes les classes de voyage, précise Swiss. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’identifier à l’aide d’un Travel-ID ou d’un numéro de carte Miles & More. Le service permet d’envoyer des messages, de partager des photos et d’utiliser divers services en ligne.

L'utilisation d'Internet à bord est soumise à certaines règles. Les appels vocaux et vidéo ne sont pas autorisés, tout comme la diffusion de contenus en direct pendant le vol. Toute photo, vidéo ou autre contenu provenant de l’avion doit respecter la vie privée des autres passagers et membres d’équipage.