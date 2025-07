Les exportations horlogères suisses ont reculé de 5,6% en juin, atteignant 2,2 milliards de francs. Les Etats-Unis, le Japon et Hong Kong ont enregistré des baisses significatives, tandis que la Chine a connu une légère hausse.

Les montres suisses n'ont plus la cote à l'international

Les exportations horlogères suisses ont reculé de 5,6% en juin, atteignant 2,2 milliards de francs. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les exportations horlogères suisses ont encore reculé en juin, même si la baisse s'est révélée moindre qu'en mai, lorsque la chute a frôlé 10%. Les envois vers les Etats-Unis ont à nouveau plongé. Le mois dernier, les exportations de garde-temps helvétiques ont diminué de 5,6% sur un an à 2,2 milliards de francs, selon le communiqué publié jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

«Sur six mois, l'évolution reste proche de l'équilibre (-0,1%) à près de 13 milliards de francs, un niveau qui pourrait toutefois s'inscrire en baisse plus nette si cette tendance se confirmait», indique-t-elle. Les envois à l'étranger ont été pénalisés par des baisses marquées aux Etats-Unis (-18%), ainsi que vers le Japon (-11%), quatrième destination des montres suisses, et Hong Kong (-11% également) à la cinquième place.

Portée par un effet de base favorable, la Chine a enregistré une progression de 6,1%. «Ce marché n'a toutefois représenté qu'une fraction de son niveau d'avant la crise immobilière, avec des exportations inférieures de près de 30% à celles constatées deux ans plus tôt», a relativisé la FH.