DE
FR

Après le chaos des ventes de pièces de collection
Les employés de la Monnaie fédérale sont privés de Vreneli en or

La Monnaie fédérale (Swissmint) a rencontré plusieurs difficultés pour sa vente en ligne de pièces de collection. Ces problèmes ont engendré des situations regrettables et des cas de fraude, alors la Confédération a réagi.
Publié: 20:54 heures
1/5
Les pièces commémoratives du Vreneli en or sont très appréciées en Suisse.
Photo: DR
LucienFluri05.jpg
Lucien Fluri

La situation a totalement dégénéré et s'est même suivie d'une plainte pénale. En juillet, la Monnaie fédérale suisse (Swissmint) a vendu en ligne les pièces commémoratives «Vreneli du centenaire des 100 francs». Mais la vente aux enchères a rapidement dérapé: les gens se sont rués sur ces pièces en édition limitée et le site Internet s'est effondré. Les collectionneurs en ont été extrêmement frustrés, presque personne n'a réussi à se procurer un Vreneli en or. Un collectionneur a même porté plainte au pénal, car son achat a été annulé rétroactivement. La Délégation des finances du Parlement, chargée du contrôle du budget fédéral, est aussi intervenue.

A lire aussi
La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois
12,63 milliards sur neuf mois
La BNS profite de l'envolée du cours de l'or
Or et actions font les affaires de la BNS sur 9 mois
25 à 30 milliards de bénéfice
Or et actions font les affaires de la BNS sur 9 mois

Face à cette situation, la Confédération a réagi, selon le «Tages-Anzeiger». L’Administration fédérale des finances déplore un «dysfonctionnement du système» et interdit à ses employés et au personnel de Swissmint d’acheter des pièces commémoratives. Cette décision vise à prévenir tout soupçon de délit d’initié ou toute rumeur de manipulation des ventes.

Soupçons de favoritisme

Petit rappel: ces pièces de monnaie très convoitées peuvent rapidement prendre de la valeur. En 2022 déjà, la vente de pièces de platine en édition limitée avait posé des problèmes. La plateforme de vente s'était aussi effondrée à l'époque, de nombreux collectionneurs étaient repartis bredouilles et avaient ensuite acheté les pièces sur Ricardo pour un prix bien plus élevé.

Mais le plus intéressant, c'est que Ronnie Mocker, alors responsable de Swissmint, était impliqué dans ce trafic de pièces, d'après l'enquête menée par Blick. Il en avait acheté une pour 799 francs pour la revendre quelques jours plus tard sur Ricard à 2500 francs. Autre point de désaccord: avant la vente, 27 commerçants bénéficiaient d’un droit de préemption, chacun disposant de trois Vreneli. Le maintien de ce système est actuellement débattu.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus