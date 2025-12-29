DE
Malgré le freinage d'urgence
Une femme meurt dans un accident de train à Mörigen

Une femme a été mortellement percutée par un train lundi en gare de Mörigen, près du lac de Bienne. Malgré un freinage d’urgence, la victime est décédée sur place. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 21 minutes
A Mörigen, dans le canton de Berne, une femme est décédée après un accident de train.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Une femme a perdu la vie lundi dans un accident ferroviaire en gare de Mörigen (BE), au sud du lac de Bienne. Pour une raison inconnue, elle a été percutée par un train entrant en gare. La victime a succombé à ses blessures sur les lieux du drame.

Selon les premiers éléments, la femme, dont l'âge n'est pas précisé, s’est retrouvée pour des raisons encore indéterminées sur les voies, a indiqué la police cantonale. Malgré le freinage d’urgence, déclenché immédiatement, le train n'a pas pu l'éviter.

Une enquête est en cours

Il existe des indices concrets concernant son identité, qui n’a toutefois pas encore été établie formellement, note le communiqué. L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la Police cantonale bernoise ainsi que des ambulanciers et sapeurs-pompiers.

Les personnes à bord du train ont pu être évacuées, aucune n’ayant été blessée, avant d'être transférées dans un bus. Le tronçon ferroviaire a été fermé pendant trois heures. Une enquête est en cours, sous la direction du Ministère public du Jura bernois Seeland.

